Yle: Военным в Финляндии разрешат служить в армии с длинными волосами

Финским военным разрешат служить в войсках с длинными волосами, но, чтобы они были собраны в прическу. Фото: ADAM IHSE / TT/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащим в Финляндии разрешат служить в армии с длинными волосами. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.

«В Вооруженных силах мужчинам будет разрешено носить длинные волосы с начала июля», - указано в материале.

Как отмечает вещатель, в будущем действующие правила будут применяться ко всем солдатам без исключений. Однако есть один нюанс: длинные волосы можно носить лишь в собранном виде. Распущенные волосы не допускаются.

По имеющимся информации, новые призывники поступят на службу в понедельник, 6 июля.

Ранее KP.RU сообщал, что в начале июня члены-государства Североатлантического альянса провели учения Военно-воздушных сил. Они получили название Ramstein Flag 2026. Мероприятия проходили, в том числе, и у российских границ. Тренировки велись на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании.