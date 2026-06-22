Yle: Военным в Финляндии разрешат служить в армии с длинными волосами

Военнослужащим в Финляндии разрешат служить в армии с длинными волосами. Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle.
«В Вооруженных силах мужчинам будет разрешено носить длинные волосы с начала июля», - указано в материале.
Как отмечает вещатель, в будущем действующие правила будут применяться ко всем солдатам без исключений. Однако есть один нюанс: длинные волосы можно носить лишь в собранном виде. Распущенные волосы не допускаются.
По имеющимся информации, новые призывники поступят на службу в понедельник, 6 июля.
Ранее KP.RU сообщал, что в начале июня члены-государства Североатлантического альянса провели учения Военно-воздушных сил. Они получили название Ramstein Flag 2026. Мероприятия проходили, в том числе, и у российских границ. Тренировки велись на территориях Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции и Испании.