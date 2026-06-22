В России расширили список книг, подлежащих маркировке: какие произведения в него попали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России расширен список литературы, на которую теперь будут наносить специальные маркировки. В обновленный перечень вошли произведения Владимира Ленина и Владимира Маяковского, а также ряд зарубежных бестселлеров. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с новым отраслевым перечнем Российского книжного союза.

Всего в списке появилось более 100 новых наименований. Среди них значатся работа Ленина «Ослиный мост» и труд Маяковского «Война и язык». Также под маркировку попадут четыре детектива норвежца Ю Несбе, включая «Немезиду» и «Красношейку», и два романа шведа Фредрика Бакмана.

Не обошли стороной и современную российскую литературу. В перечень включены сразу три романа Виктора Пелевина: «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи» и «Непобедимое солнце». Помимо этого, маркировку получит сборник приключенческой и романтической прозы Говарда Лавкрафта под названием «Ночной океан».

В Российском книжном союзе уточнили, что данная практика вводится в рамках закона о противодействии пропаганде наркотических веществ. Ранее уже сообщалось, что пометки появятся на книгах Ремарка и Стейнбека, если их перевод был выпущен после 1990 года.

Теперь же специальные знаки будут ставить и на многих других авторах. Это касается произведений Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, чьи книги переведены на русский язык после 1 августа 1990 года. Таким образом, новые правила затронут как классиков советской эпохи, так и признанных мастеров зарубежной прозы.