"Гитары напоминают мне о малышах-инопланетянах": Бритни Спирс призналась, что хочет третьего ребенка Фото: REUTERS.

Американская певица Бритни Спирс заявила о желании снова стать матерью. Об этом пишет The News International.

44-летняя артистка опубликовала в соцсетях видео, на котором танцует в желтом платье, черных сапогах и шляпе. В руках у нее была маленькая гитара. В подписи к ролику Спирс призналась, что этот день получился для нее эмоциональным. По ее словам, она купила инструмент в Мексике с мыслью о будущем ребенке.

«Сегодня для меня очень эмоциональный день, гитары напоминают мне малышей- инопланетян, такие нежные струны», — написала Спирс.

Сейчас у певицы двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Шону Престону 20 лет, а Джейдену Джеймсу — 19.

Ранее KP.RU писал, что в браке с Федерлайном у Бритни родились двое сыновей. После развода бывший супруг смог получить опеку над детьми. Также в биографии певицы отмечалось, что в 2022 году она потеряла ребенка от Сэма Асгари, с которым тогда состояла в отношениях.