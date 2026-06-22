Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире22 июня 2026 13:35

13 человек погибли из-за взрыва на заводе в Катаре, еще 66 ранены

При взрыве на газоперерабатывающем предприятии в Катаре погибли 13 человек
Мария МАМАЕВА
В результате взрыва на газоперерабатывающем предприятии в Катаре погибли 13 человек, 66 получили ранения.

В результате взрыва на газоперерабатывающем предприятии в Катаре погибли 13 человек, 66 получили ранения.

Фото: REUTERS.

В результате взрыва на газоперерабатывающем предприятии в Катаре погибли 13 человек, еще 66 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба национальной нефтегазовой компании QatarEnergy.

«В результате инцидента на заводе в Рас-Лаффане 13 человек погибли и 66 пострадали», - заявил глава QatarEnergy и министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби.

Он подчеркнул, что никаких экологических рисков в связи с инцидентом нет, после оценки масштабов ущерба компания разработает четкий план дальнейшего экспорта.

Напомним, что взрыв произошел на предприятии по переработке газа в Катаре в понедельник, 22 июня. Изначально сообщалось о не менее 54 пострадавших. Также была организована поисково-спасательная операция на месте ЧП. Предварительно, причиной взрыва могла стать ошибка эксплуатации.