Idnes: Кабмин Чехии не внес президента Павела в состав делегации на саммит НАТО Фото: REUTERS.

Правительство Чехии не включило в состав делегации на предстоящий саммит североатлантического альянса в Анкаре президента страны Петра Павела. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

По данным издания, делегацию Чехии возглавит премьер республики Андрей Бабиш. В ее состав включены вице-премьер и глава МИД Петр Мацинка, а также министр обороны Яромир Зуна.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая чешский президент Петр Павел призвал страны НАТО "проявить решительность" в отношении России на фоне ситуации с якобы беспилотниками на восточном фланге альянса. Он утверждал, что военному блоку следует жестче реагировать на подобного рода инциденты. Политик также критиковал Европу за неспособность определить единую политику в отношении Москвы и будущей системы безопасности после завершения украинского конфликта.