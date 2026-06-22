У Ржевского мемориала Советскому солдату прошёл концерт-реквием Фото: РВИО

В канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны у Ржевского мемориала Советскому Солдату прошел концерт-реквием. Сотни людей собрались у подножия монумента, чтобы почтить память героев, павших в кровопролитных боях. Организатором мероприятия выступило Российское военно-историческое общество при поддержке Музея Победы и Москонцерта.

Место для проведения вечера выбрали неслучайно — Ржевская битва длилась почти 15 месяцев и унесла жизни более 1,3 миллиона советских воинов. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко напомнил, что эти потери страшнее атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он подчеркнул, что бойцы стояли насмерть, и даже не знали, удалось ли отстоять город, цитируя строки Твардовского.

Фото: РВИО

Овсиенко рассказал, что за семь лет работы экспедиции «Ржев. Калининский фронт» поисковики подняли останки почти 3 тысяч красноармейцев, но установить удалось имена лишь 153 из них. Он добавил, что ежегодно находят более 500 человек, и в шестой раз проводы бойцов проходят именно у мемориала. Спикер отметил, что идея создания монумента принадлежит генералу Алексею Рапоте и советнику РВИО Ростиславу Мединскому.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поблагодарил организаторов за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Он назвал Ржевскую битву примером несокрушимой стойкости и отметил, что подвиг предков сегодня повторяют участники спецоперации. Глава Ржева Роман Крылов провел параллели между прошлым и настоящим, указав на обнаруженные артефакты с европейскими брендами, которые напоминают о нынешнем противостоянии.

Сенатор Людмила Скаковская заявила, что главная задача страны – сохранить историческую правду и поддержать бойцов на фронте. В программе вечера были музыка, поэзия и хореографические постановки, а завершилось мероприятие возложением цветов и минутой молчания.