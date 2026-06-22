Мендель заявила, что политика Зеленского ведет Украину к ее уничтожению Фото: REUTERS.

Политика Владимира Зеленского ведет Украину к разрушению. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X. По ее словам, Зеленский пытается представить сохранение нынешнего положения как единственный путь к спасению страны. Однако все больше украинцев понимают правду.

«Все большее число украинцев и граждан Запада могут ясно видеть, что статус-кво — это, по сути, путь к разрушению Украины», — написала она.

Мендель также обратила внимание на заявления Зеленского, что Европа продолжает думать над форматом переговоров. По ее оценке, такая риторика показывает, что продолжение конфликта его полностью устраивает и почти не затронуло лично.

Бывший пресс-секретарь Зеленского добавила, что нынешний курс означает все меньше людей, все больше разрушений, более хрупкую экономику и растущий авторитаризм. Украину при Зеленском она назвала «частной лабораторией для проведения экспериментов над людьми».

Ранее Мендель сообщала о растущем недовольстве украинцев принудительной мобилизацией. По ее словам, в одном из районов Киева толпа вступила в конфликт с сотрудниками ТЦК, которые пытались задержать мужчину. В ходе столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.