Петербурженке, которую бывший парень облил кислотой, удалили глаз. Фото: соцсети

27-летняя петербурженка Анастасия, которую бывший молодой человек облил кислотой, пережила сложную операцию. Как рассказал «КП-Петербург» отец ее нового молодого человека Антоний Киш, врачам пришлось удалить ей левый глаз.

У девушки 32% ожогов тела, в основном кислота повредила лицо, плечи, грудь, спину и руки. Правый глаз Анастасии видит, но неидеально, офтальмологи продолжают его лечить. Состояние жертвы покушения оценивается как средней степени тяжести.

«Заживление кожи идет своим ходом, операции по пересадке кожи и волос нужны, но они будут не экстренными, а косметическими», — рассказал Антоний Киш. По его словам, Анастасия не сможет долго работать. Сейчас она крайне слаба и переживает сильные боли. На лице и губах девушки остались темные рубцы от кислоты, а приобретение протеза выльется в немалые траты.

Ранее KP.RU писал, что Анастасия давно рассталась с бывшим парнем, но он воспринял новость о появлении у нее нового молодого человека как измену. Бывший пришел к ней домой с ножом, пистолетом и азотной кислотой. Во время нападения пострадала также соседка пострадавшей, когда пыталась ее спасти.