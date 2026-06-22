Врач назвал опасные последствия частых МРТ без показаний

Бесконтрольное прохождение МРТ приводит к рискам для здоровья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Самостоятельное и чрезмерное увлечение МРТ без медицинских показаний может быть опасным для здоровья. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что пациенты часто недооценивают риски процедуры. Об этом пишет «Абзац».

«Существует ряд жестких противопоказаний к проведению томографии. Например, если у человека стоит металлический имплант, кардиостимулятор, другие металлоконструкции или имеется тяжелая сердечная недостаточность в виде клапанной патологии, сильное магнитное поле может нанести непоправимый вред здоровью и привести к летальному исходу», – отметил медик.

Также одним из ограничений может быть клаустрофобия. Поэтому крайне важно учитывать все противопоказания и направлять пациента на процедуру только после предварительной консультации со специалистом.

По словам врача, бесконтрольное прохождение МРТ может привести к лишним расходам. Сам по себе снимок не является диагнозом и требует обязательной расшифровки и оценки врачом.

Прежде врач-терапевт Анна Михайлова отмечала, что после 55 лет куда более разумным подходом является регулярная сдача информативных анализов один раз в год, чем прохождение МРТ «на всякий случай» в надежде выявить все возможные проблемы сразу, пишет «Царьград».