МЧС: В Ингушетии обнаружили тело мальчика, которого унесло течением реки Фото: Кадр видео МЧС России по РИ

В Ингушетии поисковики нашли тело 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки Сунжа. Об этом сообщило республиканское ГУ МЧС.

«В 16:50 [мск] было обнаружено тело мальчика. В связи с этим начальник ЦУКС Ахмед Евлоев официально объявил о завершении поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении.

22 июня в Ингушетии уже восьмой день продолжаются поиски 8-летнего мальчика, которого унесло течением реки 15 июня. За это время медицинская помощь понадобилась более чем 100 участникам поисково-спасательной операции. На месте развернуты передвижные медицинские комплексы, где круглосуточно дежурят врачи-волонтеры — терапевты, хирурги и другие специалисты, которые сменяют друг друга.