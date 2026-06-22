Мендель: Зеленский осознанно затягивает вооруженный конфликт с РФ Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский осознанно затягивает боевые действия на Украине, продлевая конфликт с Россией. Об этом заявила бывший пресс-секретарь нелегитимного украинского лидера Юлия Мендель.

«Когда я слышу, как Зеленский в очередной раз говорит о «рассмотрении новых форматов», становится очевидно, что этот конфликт очень удобен для него и практически не затронул его лично», - написала она в личном аккаунте в соцсети X.

Мендель отметила, что Зеленский еще больше накаляет ситуацию вокруг Украины, говоря о поисках Европы форматов переговоров с Россией.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские союзники Киева хотят заморозить конфликт на Украине для дальнейшего ввода в страну своего военного контингента. Цель Европы, по мнению министра, заключается в сохранении режима Зеленского, в не в переговорах с Россией.