Четыре россиянина пострадали от употребления вина на Бали

Четыре россиянина пострадали после употребления местного вина на Бали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Четыре россиянина пострадали после употребления местного вина на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Напиток с метанолом, который мог стать причиной смерти российской туристки, до сих пор продается в магазинах на острове. Всего, как утверждает Mash, после употребления такого вина погибли три человека, еще минимум четверо пострадали.

Один из туристов, москвич Денис, купил местное вино в супермаркете в центре Убуда. Мужчина выпил два бокала и почти не почувствовал опьянения, но утром не смог встать с кровати. Несколько часов его непрерывно рвало.

Еще две россиянки, фотограф Аня и ее подруга, выпили по бокалу такого вина и три дня провели в постели из-за плохого самочувствия. Другой туристке, по данным Mash, повезло меньше. После бокала она потеряла сознание за рулем скутера, лишилась шести зубов, получила перелом челюсти и частичный паралич лица.

В публикации также упоминается случай 2008 года. Тогда россиянка Елена Махова купила такое вино на Бали и привезла его домой как подарок. После застолья женщине стало плохо, она потеряла зрение, впала в кому и умерла.

Еще один погибший — россиянин Андрей, который в конце прошлого года попал в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом. Позже выяснилось, что он пил местное вино. 21 июня умерла еще одна туристка, которая находилась в коме 22 дня.

Ранее KP.RU писал, что 50-летняя Анна Коростелева из Сочи умерла на Бали после возможного отравления вином. Женщина находилась в коме более 20 дней. По словам ее близких, после употребления алкоголя ей резко стало плохо, а в клинике врачи подключили россиянку к аппаратам.