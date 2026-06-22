Близкие убитых на Кубани аниматоров потребовали 15 млн рублей за моральный вред Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арестовать имущество подсудимых потребовали в суде по делу об убийстве аниматоров на Кубани. С таким ходатайством выступила сторона гособвинения. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Речь идет об участке в станице Анастасиевской Славянского района. Кроме того, гособвинение потребовало арестовать два автомобиля подсудимого, включая КамАЗ. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал участок Кеворкьяна и одну вторую участка Татосяна. Распоряжение этим имуществом запрещено.

Напомним, суд по делу об убийстве на Кубани аниматоров Кирилла Чубко и Тани Мостыко длится уже два года. Обвинения были предъявлены трем фигурантом - Демьяну Кеворкяну, Анатолию Двойникову и Араму Татосяну. Они встретили аниматоров на безлюдной дороге и убили.

За смерть Мостыко потребовали 5 млн рублей в гражданском иске в качестве возмещения морального вреда. При этом заявлены еще два иска - о признании вдовы и сына убитого Чубко истцами и взыскании с подсудимых компенсации морального вреда в размере 10 и 6 млн рублей соответственно.