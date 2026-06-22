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НовостиПроисшествия22 июня 2026 14:51

Близкие убитых на Кубани аниматоров потребовали 15 млн рублей за моральный вред

Суд по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Тани Мостыко длится уже два года
Вениамин ЗАХАРОВ
Близкие убитых на Кубани аниматоров потребовали 15 млн рублей за моральный вред

Близкие убитых на Кубани аниматоров потребовали 15 млн рублей за моральный вред

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Арестовать имущество подсудимых потребовали в суде по делу об убийстве аниматоров на Кубани. С таким ходатайством выступила сторона гособвинения. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Речь идет об участке в станице Анастасиевской Славянского района. Кроме того, гособвинение потребовало арестовать два автомобиля подсудимого, включая КамАЗ. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал участок Кеворкьяна и одну вторую участка Татосяна. Распоряжение этим имуществом запрещено.

Напомним, суд по делу об убийстве на Кубани аниматоров Кирилла Чубко и Тани Мостыко длится уже два года. Обвинения были предъявлены трем фигурантом - Демьяну Кеворкяну, Анатолию Двойникову и Араму Татосяну. Они встретили аниматоров на безлюдной дороге и убили.

За смерть Мостыко потребовали 5 млн рублей в гражданском иске в качестве возмещения морального вреда. При этом заявлены еще два иска - о признании вдовы и сына убитого Чубко истцами и взыскании с подсудимых компенсации морального вреда в размере 10 и 6 млн рублей соответственно.