Суд в ЛНР приговорил гражданина Украины к 18 годам колонии за шпионаж Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил 38-летнего Владимира Лукашенко к 18 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу украинских спецслужб. Об этом 22 июня, в понедельник, сообщили в прокуратуре региона.

С августа по октябрь 2023 года гражданин Украины собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих на территории города Рубежного. С украинскими спецслужбами он сотрудничал через мессенджеры. Уголовное дело возбудили и вели сотрудники УФСБ России по региону.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал Лукашенко виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж). Наказание назначено с отбыванием первых 3 лет 4 месяцев в тюрьме, оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее KP.RU писал, что Краснодарский краевой суд приговорил гражданина Румынии к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. В августе 2024 года он по заданию украинских спецслужб собрал и передал данные о местах дислокации объектов ПВО в Сочи.