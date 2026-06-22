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НовостиПроисшествия22 июня 2026 15:18

12 человек пострадали из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Запорожской области
Сергей ГАПЧУК
12 человек пострадали из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке

12 человек пострадали из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 мирных жителей пострадали в результате атаки украинского дрона на гражданский автобус в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

19 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики при помощи беспилотника атаковали пассажирский автобус, который находился неподалеку от больницы. По словам главы региона, в момент удара автобус находился вблизи районной больницы. Балицкий уточнил, что в автобусе пассажиров и водителя не было. На месте работали оперативные службы.