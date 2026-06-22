12 человек пострадали из-за атаки ВСУ на автобус в Горловке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 мирных жителей пострадали в результате атаки украинского дрона на гражданский автобус в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

19 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские боевики при помощи беспилотника атаковали пассажирский автобус, который находился неподалеку от больницы. По словам главы региона, в момент удара автобус находился вблизи районной больницы. Балицкий уточнил, что в автобусе пассажиров и водителя не было. На месте работали оперативные службы.