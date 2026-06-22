Bild: Германия планирует отправить пять тысяч военных к границе с Белоруссией Фото: REUTERS.

Германия планирует направить пять тысяч военнослужащих в Литву, к границе с Белоруссией. Об этом заявил глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает издание Bild.

«В 2027 году мы достигнем полной готовности бригады, и пять тысяч немецких солдат будут дислоцированы в Литве», - сообщил Писториус.

Германия хочет расширить 45-ю немецкую бригаду Lietuva, которая дислоцируется в Литве. Сейчас в республике уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, они проводят учения у белорусской границы.

Ранее KP.RU сообщал, что Германия может организовать переброс немецких военнослужащих в Литву в обязательном порядке. Как заявило издание Die Welt, Минобороны ФРГ столкнулось с трудностями при наборе добровольцев в танковую бригаду Бундесвера в республике.