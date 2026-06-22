Психолог объяснила, как не попасть в ловушку отношений с нарциссом

Чтобы изменить сценарий, эксперт посоветовала укреплять самооценку. Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Отношения с нарциссом часто начинаются ярко и романтично, но быстро превращаются в эмоциональные качели и сомнения в себе. Психолог Ника Ишмакова рассказала, почему это происходит и как выйти из порочного круга. Об этом пишет aif.ru.

«На первых этапах такие люди действительно могут казаться почти идеальными партнерами. Они умеют производить впечатление, быстро создают ощущение особой связи, внимательно слушают, угадывают желания и словно подстраиваются под вас. Многие признаки нарцисса поначалу выглядят даже привлекательно», – отметила психолог.

По словам Ишмаковой, позже появляются обесценивание, холодность и манипуляции. Многие люди с детства привыкли «заслуживать» любовь, поэтому терпят токсичное поведение и пытаются все исправить.

Чтобы изменить сценарий, эксперт посоветовала укреплять самооценку, учиться ставить границы и оценивать человека не по словам, а по поступкам. В сложных случаях лучше обратиться к психологу.

Ранее психолог Игорь Кан рассказал о феномене «романтических» отношений с искусственным интеллектом. Некоторые люди склонны видеть в нейросетях черты идеального партнера.