В Европарламенте отреагировали на отмену публикации статьи Лаврова на Западе: "Вместо смелости - цензура"

Депутат ЕП Картайзер об отмене публикации Лаврова: Запад выбирает цензуру Фото: REUTERS.

Решение не публиковать статью главы МИД РФ Сергея Лаврова свидетельствует о нежелании западных элит вступать в открытую дискуссию с Россией, вместо диалога Европа выбирает путь цензуры. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Европарламента (ЕП) Фернан Картайзер.

"Вместо столкновения идей выбирается их подавление. Вместо смелости вступить в дискуссию с оппонентом применяется цензура", - подчеркнул политик.

Депутат уверен, что такой подход противоречит традициям свободной общественной дискуссии, которыми долгое время гордились на Западе.

По словам Картайзера, во времена холодной войны никто бы не усомнился в возможности опубликовать в западных СМИ статью советского министра. Ее, безусловно, активно комментировали бы, критиковали и оспаривали. Но ее бы опубликовали, констатировал политик.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ газеты Politico публиковать статью Сергея Лаврова указывает на блокировку информации из России со стороны евроэлит. Дипломат отметила, что сейчас получены прямые доказательства того, что коллективный Брюссель, который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений, блокирует информацию из России.