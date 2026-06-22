Число пострадавших при атаке ВСУ по автобусу в Горловке выросло до 13

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке ДНР возросло до 13 человек. Об этом сообщил в мессенджере "Макс" мэр города Иван Приходько.
«Количество раненных в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 13», — написал градоначальник в своем канале..
Как писал сайт KP.RU, ранее Иван Приходько сообщил, что в 12 мирных жителей города Горловка Донецкой Народной Республики пострадали в результате атаки дрона украинских боевиков на гражданский автобус.
Напомним, 17 июня украинские националисты при помощи дрона атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. В момент атаки в салоне находилось 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены. В результате ЧП погибла женщина, сопровождавшая команду, еще шесть человек были ранены.