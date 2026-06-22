Песков: Путин и Лукашенко на встрече обсудят угрозы Зеленского в адрес Минска Фото: REUTERS.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска в ходе предстоящих контактов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В обозримой перспективе (президенты - прим. ред.) планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», - рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ не уточнил, когда именно пройдет встреча лидеров стран, однако сообщил, что она должна состояться в ближайшее время.

Напомним, что Зеленский в очередной раз выступил с угрозами в адрес Белоруссии, утверждая, что он готов отдать приказ атаковать технику, якобы расположенную вдоль границы с Украиной. Песков назвал абсолютно агрессивной риторику главы киевского режима, нарушающей суверенитет страны.