"От 1 до 4 млн рублей": Купивших авто в Казахстане россиян предупредили о доначислении утильсбора

Mash: На купленные в Казахстане машины могут начислить утильсбор до 4 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам, которые ввезли машины из Казахстана с апреля 2024 года по октябрь 2025 года, будут вынуждены доплачивать разницу в утильсборе. Под доначисления могут попасть от 30 до 50 тысяч автомобилей по всей России, в том числе приобретенные в автосалонах. Об этом сообщил Мash.

"От 1 до 4 миллионов рублей придется доплатить россиянам к утильсбору после покупки авто из Казахстана. Причина — введение компенсационной формулы, которая включает не только утильсбор, но и разницу между налогами и пошлинами.

По данным издания, последние шесть месяцев тысячи собственников машин из соседней республики получили уведомления от Федеральной таможенной службы о необходимости доплаты. Одному из пострадавших, купившему Kia Sorento и уплатившему 844 тысячи рублей утильсбора, выставили счет на 1,265 млн доплаты и 335 тысяч пеней.

Генпрокуратура РФ после массовых обращений указала на многочисленные нарушения в работе таможеников. Надзорное ведомство предложило устранить выявленные нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц.

Как писал сайт KP.RU, ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что с нынешними пошлинами ввоз машин из-за границы стал зачастую невыгоден. Он отметила, что это особенно актуально для тех машин, которые имеют мощность свыше 160 лошадиных сил.