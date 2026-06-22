В Польше фермеры перекрыли трассу S3, протестуя против импорта с Украины Фото: REUTERS.

В Польше фермеры перекрыли автостраду S3 на территории республики, в рамках акции протесты против импорта сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщает местное издание Рortalspozywczy.

«На автостраде S3 у развязки Грифино началась акция протеста фермеров, требующих переговоров с правительством», - говорится в материале.

Уточняется, что протестующие фермеры настаивают на проведении переговоров с властями для решения вопросов, связанных с повышением рентабельности сельскохозяйственного производства. Они выступают за ограничение поставок дешевой украинской сельхозпродукции в страну из-за вреда внутреннему бизнесу Польши. В демонстрации участвуют несколько сотен человек.

Ранее KP.RU сообщал, что польские фермеры уже давно выступают против политики властей относительно сферы сельского хозяйства. Аграрии требуют прекратить импорт сельхозпродукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза.