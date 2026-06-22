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НовостиВ мире22 июня 2026 16:58

Конгрессвумен Луна: Стармеру давно стоило покинуть свой пост с позором

Луна заявила, что Стармер должны был давно покинуть пост премьера Британии из-за помилования насильников и педофилов
Мария МАМАЕВА
Конгрессвумен Луна: Стармеру давно стоило покинуть свой пост с позором

Конгрессвумен Луна: Стармеру давно стоило покинуть свой пост с позором

Фото: REUTERS.

Кир Стармер давно должен был с позором покинуть свой пост премьер-министра Британии. Об этом заявила конгрессвумен из США Анна Паулина Луна.

«Ему давно следовало уйти с позором», - написала она в личном аккаунте в социальной сети X.

Луна отметила, что Стармер позволил тысячам насильников и педофилов избежать наказания за свои преступления, помиловав их и направив лишь письма с предупреждениями. Конгрессвумен призвала других политиков также уходить с занимаемых постов, если они не хотят служить своему народу и защищать людей.

Ранее KP.RU сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке 22 июня 2026 года. Непосредственной причиной решения стали провальные результаты Лейбористской партии на местных выборах.