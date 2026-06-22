Раскрыт возраст, с которого детям можно носить контактные линзы

Чаще всего детям рекомендуют однодневные линзы, так как они считаются более безопасными. Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Детям можно начинать носить контактные линзы примерно с 8-10 лет, рассказал детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян. При этом специалист уточнил, что решение всегда принимается индивидуально с учетом состояния зрения ребенка. Об этом пишет NEWS.ru.

«Большинство детей готовы к ношению линз с 8-10 лет, но в некоторых случаях по медицинским показаниям их могут прописать и дошкольнику под контролем родителей», – сказал Азнаурян.

При прогрессирующей близорукости врачи нередко сначала выбирают щадящие методы коррекции, а к контактным линзам переходят позже, так как глаз у таких пациентов хуже приспосабливается к дополнительной нагрузке.

По словам врача, чаще всего детям рекомендуют однодневные линзы, так как они считаются более безопасными и не требуют сложного ухода. Это снижает риск инфекций и ошибок при использовании. Также контактные линзы не должны полностью заменять очки – их важно чередовать.

Ранее врач-офтальмолог Мария Левина рассказала, что цветные контактные линзы могут быть опасны для глаз при неправильном использовании, поскольку это не просто декоративный аксессуар, а медицинское изделие.