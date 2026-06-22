Сара Вагенкнехт. Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт жестко раскритиковала политику Берлина в отношении памяти о нападении вермахта на СССР 22 июня 1941 года.

Политик напомнила, что в этот день 85 лет назад с нападения гитлеровской Германии началась война против Советского Союза. Жертвами нацистской истребительной войны на территории СССР стали 27 млн человек, большинство из которых - русские.

"Это скандал, что в Германии этот день все больше и больше стирается из общественной памяти", - подчеркнула Вагенкнехт в соцсети X.

Она отметила с сожалением, что такая недостойная политика памяти соответствует новому немецкому духу времени, который хочет ментально подготовить жителей Германии к следующей войне с Россией.

Как писал сайт KP.RU, ранее внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», бывший депутат бундестага Севим Дагделен отметила, что в ФРГ и других странах ЕСесть политики, мечтающие "отомстить" России за победу в 1945 году. По словам эксперта, в Европе до сих пор еще не изжиты амбиции мирового господства.