Форум «Превентмед» соберет в Москве 3500 экспертов по превентивной медицине

Форум ежегодно проводится Союзом превентивной, регенеративной и трансляционной медицины и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ. Фото предоставлено организаторами мероприятия.

В Москве 24–25 июня 2026 года пройдет Международный форум «Превентмед-2026» - крупнейшее мероприятие в области превентивной медицины в России. На площадке инновационного кластера «Ломоносов» Научно-технологического центра МГУ «Воробьёвы горы» соберутся российские и зарубежные эксперты - представители ведущих научных и медицинских организаций, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций, лидеры мнений в сфере здоровья. Всего в работе форума примут участие более 3500 специалистов.

Организаторами мероприятия ежегодно выступают Союз превентивной, регенеративной и трансляционной медицины (Союз Превентмед) и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ.

«Форум «Превентмед» станет ключевой площадкой для обмена опытом, презентации инноваций и выработки стратегических решений в сфере сохранения здоровья и продления активного долголетия москвичей и жителей всей страны», - отметили организаторы.

В двухдневной программе форума запланированы конференции, симпозиумы и практические мастер-классы. В шести лекториях выступят более 300 спикеров, в том числе иностранных. Свои доклады представят признанные эксперты - от академиков и директоров федеральных центров Минздрава России до лидеров отрасли и международных специалистов по старению, превентивной и регенеративной медицине. Участники форума подробно изучат ключевые темы, в том числе старение, метаболическое здоровье, стрессы, питание, иммунитет, микробиом и развитие медицины.

В ходе панельных дискуссий специалисты обсудят актуальные профессиональные вопросы, например, роль врача, персонализированную медицину и использование технологий искусственного интеллекта в повседневной практике.

В рамках форума откроется выставка инновационных решений более 80 компаний, работающих в сфере превентивной и восстановительной медицины, науки и технологий. Кроме того, пройдет награждение победителей Конкурса молодых ученых, который ежегодно проводится Фондом «Высота», Советом молодых ученых Минздрава России и Союзом Превентмед. Одним из самых ярких моментов форума станет церемония вручения премии и общественных наград в области превентивной медицины.