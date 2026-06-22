Семейная пара более 10 лет «кидала» людей на деньги: они обманули почти 1500 человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чувашии перед судом предстанет семейная пара, которую обвиняют в масштабном обмане почти полутора тысяч человек. По версии следствия, супруги организовали финансовую пирамиду, похитив у граждан более 867 миллионов рублей. Как сообщили в республиканской прокуратуре, афера длилась более десяти лет.

По данным надзорного ведомства, муж и жена с декабря 2008 года по июнь 2020 года входили в состав организованной преступной группы. Они выступали учредителями и руководителями восьми связанных между собой юридических фирм, в названиях которых фигурировало слово «Благодать». Злоумышленники заключали с людьми договоры займа, обещая выплачивать проценты от 4 до 60 процентов, однако на самом деле просто присваивали переданные им сбережения.

Общее число пострадавших от действий супругов достигло 1472 человек. Чтобы придать деньгам легальный вид, обвиняемые потратили более 27 миллионов рублей на покупку семи объектов недвижимости и одного автомобиля. Вся эта собственность сейчас арестована в качестве обеспечительной меры.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и запрета на совершение определённых действий. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и отмывание средств, совершённые организованной группой. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее в Ялте 20-летнюю девушку признали виновной в мошенничестве на 21 млн рублей. Она стала участницей ОПГ, которая занималась аферами по телефону.