В Саратовской области временно изменят правила продажи бензина: что известно

Бусаргин: В Саратовской области ограничат продажу бензина 30 литрами Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Саратовской области власти вводят временные изменения правил продажи бензина для физических лиц в целях снижения необоснованного ажиотажа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин по итогам работы оперативного штаба.

"Принято решение с 23 июня по 30 июня ввести временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц - не более 30 литров на одну машину", - сказал глава области.

Губернатор отметил, что эта вынужденная мера необходима в целях снижения необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций на топливном рынке Саратовской области.

По его словам, в последние дни зафиксирован высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности, отметил Бусаргин.

Как писал сайт KP.RU, стало известно, что в Крыму местные жители начали самостоятельно бороться с перекупщиками, взвинчивающими цены на топливо. После перебоев с продажами горючего на полуострове активизировались так называемые "бензиновые спекулянты", которые предлагают топливо по завышенным ценам.