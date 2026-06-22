СК возбудил дело о теракте по факту атаки ВСУ на Воронеж Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские следователи официально квалифицировали массированный удар по Воронежу как террористический акт. В связи с обстрелом гражданских и промышленных объектов возбуждено уголовное дело. Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По версии следствия, 22 июня вооруженные формирования Украины нанесли ракетные удары по инфраструктуре города. В результате атаки, по предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения и раненые. Светлана Петренко уточнила, что в настоящий момент информация о точном количестве пострадавших продолжает уточняться.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщил, что утром в городе погибли пять мирных жителей. Он также рассказал, что серьезные разрушения зафиксированы на одном из предприятий в левобережной части областного центра, где после попадания снарядов начался пожар. Кроме того, стихия затронула десятки автомобилей и жилых зданий: повреждения получили около 50 машин, а также фасады и окна десяти многоквартирных домов.