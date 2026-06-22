Лескевич: Украина сорвала встречу Навроцкого с Зеленским Фото: REUTERS.

Украинская сторона сорвала встречу президента Польши Кароля Навроцкого с главой киевского режима Владимиром Зеленским, об организации которой просил Киев. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Рафал Лескевич.

«Заявления Зеленского о том, что <...> Навроцкий не хотел с ним разговаривать, чтобы прояснить вопрос о присвоении воинской части названия «Героев УПА*», не соответствуют фактам», - написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Лескевич отметил, что представители Украины предложили провести телефонный разговор между политиками, однако он не состоялся. Позднее Киев назначил дату и время встречи лидеров стран, но и она не прошла. Как указал пресс-секретарь Навроцкого, контакты не состоялись из-за отсутствия реакции Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Зеленский обвинил Кароля Навроцкого в попытках сорвать Международную конференцию по восстановлению Украины. Как утверждает глава киевского режима, это произошло из-за личной обиды польского лидера.

*Организация признана террористической и запрещена в России