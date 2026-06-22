Российская ПВО сбила 141 украинский дрон за день Фото: REUTERS.

За минувший день российские военные отразили массированную воздушную атаку со стороны Украины. Силами противовоздушной обороны было уничтожен 141 беспилотник ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все цели были поражены в период с семи утра до восьми вечера по московскому времени 22 июня. Беспилотники самолетного типа ликвидировали в небе над одиннадцатью регионами страны. В зону поражения попали территории Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Орловской областей, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.

Кроме того, дроны уничтожались над акваториями Азовского и Черного морей. В военном ведомстве уточнили, что все цели были перехвачены штатными средствами дежурного режима.

Стоит напомнить, что это уже не первая масштабная попытка атак за последние сутки. Предыдущей ночью российская ПВО показала еще более высокую результативность. Тогда, в период с восьми вечера 21 июня до семи утра 22 июня, средствами перехвата было сбито 301 украинское воздушное судно.