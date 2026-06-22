В Польше призвали изменить «главного врага»: в ком видят реальную опасность для страны Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Скандальная ситуация между Киевом и Варшавой из-за прославления деятелей ОУН* показала, что для Польши главная угроза исходит не с востока. По мнению польских аналитиков, отношения между странами достигли той точки, когда Украину стоит воспринимать как противника. Такую оценку приводит издание Mysl Polska.

В статье утверждается, что Украина окончательно расставила приоритеты, продемонстрировав враждебность именно по отношению к Польше. Автор текста отметил, что это чувство оказалось даже сильнее, чем традиционная антипатия к России. В связи с этим полякам предлагают сделать серьезные выводы из происходящего.

Обозреватель издания предположил, что текущий вооруженный конфликт в итоге завершится не в пользу Киева. Однако, по его словам, у юго-восточных границ Польши сохранится коррумпированная олигархическая власть, связанная с мировыми сомнительными группами. Кроме того, там останется большая украинская армия, боевой дух которой, как считает автор, находится на низком уровне.

В таких условиях Варшава, которая прежде выступала в роли союзника и благотворителя, может быстро превратиться в жертву. Автор публикации призывает не готовить войска к гипотетическому конфликту с Россией, а сосредоточиться на реальном риске противостояния с соседней Украиной.

Напомним, что на прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Причиной стало возмущение Варшавы героизацией лидеров УПА*.

* — Запрещенная в России экстремистская организация.