Посольство в Дохе: 12 граждан Индии погибли при взрыве на заводе в Катаре Фото: REUTERS.

Катар подтвердил гибель 12 индийских граждан в результате взрыва в промышленной зоне Рас-Лаффан. Об этом сообщило посольство Индии в Дохе.

«Власти Катара подтвердили, что 12 граждан Индии, к сожалению, скончались в результате инцидента в Рас-Лаффане вчера вечером. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших», — отметили в дипмиссии.

Как писал сайт KP.RU, днем 22 июня в Катаре в результате взрыва на газоперерабатывающем предприятии погибли 13 человек, еще 66 пострадали. Министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что никаких экологических рисков в связи с происшествием на предприятии нет, после оценки масштабов ущерба компания QatarEnergyразработает четкий план дальнейшего экспорта.

Напомним, 2 марта крупнейший поставщик сжиженного газа QatarEnergy приостановил производство СПГ из-за атак беспилотников на свои объекты.