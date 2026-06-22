В Омской области ввели временные ограничения на покупку бензина: заявление губернатора

Хоценко: В Омской области вводится временный лимит на отпуск топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о временном ограничении отпуска топлива в регионе.

"Во избежание искусственного ажиотажа на заправках и спекуляции принято ряд важных решений", - написал глава региона в мессенджере "Макс".

Он уточнил, что на городских АЗС топливо отпускается только в бак автомобиля и ограничено 40 л бензина и 80 л дизтоплива. На заправках, расположенных на трассах области, лимит на бензин остается таким же, а дизельного топлива можно приобрести 200 л.

Хоценко отметил, что для продажи сжиженного углеводородного газа (СУГ) никаких ограничений нет.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что региональные власти вводят временные изменения правил продажи бензина для физических лиц. Так, с 23 июня по 30 июня вводится ограничение на отпуск бензина для физлиц - не более 30 литров на одну машину.