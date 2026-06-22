Умер Клайв Дэвис, американский музыкальный продюсер

Клайв Дэвис и Уитни Хьюстон Фото: REUTERS.

Умер американский музыкальный продюсер Клайв Дэвис. Ему было 94 года. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на членов его семьи.

По данным журнала Rolling Stone, Клайв Дэвис умер в собственной постели от возрастной болезни в окружении семьи и близких.

Отмечалось, что в 1967 году 35-летний Дэвис был назначен руководителем крупной звукозаписывающей компании Columbia Records. Уже через девять лет он основал собственный лейбл Arista Records. Продюсер работал с канадским исполнителем Леонардом Коэном, американкими певицами Дженис Джоплин и Уитни Хьюстон.

Как писал сайт KP.RU, 22 июня стало известно, что умер Дэвид Дейкер, британский актер из сериала "Доктор Кто". Ему был 91 год. Дейкер за свою актерскую карьеру неоднократно появлялся в эпизодах "Доктора Кто", перевоплощаясь в разных персонажей. Так, в серии "Воин времени" он сыграл бандита Иронгрона, а в эпизоде "Кошмар Эдема" предстал в образе капитана Ригга.