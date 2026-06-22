Секретарь Совбеза Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей БРИКС Фото: REUTERS.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Индию на встречу высоких представителей государств БРИКС, которые курируют вопросы безопасности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза.

"Как ожидается, участники мероприятия обсудят пути усиления координации государств БРИКС в условиях формирования полицентричной архитектуры международных отношений, а также отдельные вопросы международной и региональной безопасности", - отметили в пресс-службе.

Также подчеркивалось, что на вторник, 23 июня, у Шойгу запланированы несколько двусторонних встреч с главами делегаций ведущих стран объединения.

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Шойгу заявил, что Россия и Турция сделали все возможное для реализации стамбульских договоренностей 2022 года. По его словам, если бы не вмешательство Запада, работу удалось бы завершить. Секретарь Совбеза отметил, что Москва и Анкара сделали все возможное для подготовки документа, который мог бы быть реализован.