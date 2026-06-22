Пушилин: 18 жителей ДНР пострадали за день в результате атак беспилотников ВСУ

Пушилин: 18 жителей ДНР пострадали в результате атак беспилотников ВСУ за день Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике 18 мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ в течение дня. Об этом в личном канале MAX сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«18 мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА», - написал он.

Пушилин заявил, что киевский режим при помощи беспилотника атаковал пассажирский автобус в Горловке. Ранения получили 15 человек, находившихся в нем. Также из-за атак ВСУ пострадали двое жителей и один сотрудник МЧС России. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщал, что два человека погибли в результате атак боевиков киевского режима в Херсонской области за сутки. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, еще девять человек получили ранения.