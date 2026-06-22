FT: договор США и Ирана стал стратегической катастрофой для Израиля Фото: REUTERS.

Подписанный США и Ираном меморандум о прекращении конфликта стал для Израиля «стратегической катастрофой». Об этом сообщает издание Financial Times.

«Трудно переоценить, какой стратегической катастрофой это стало. По сравнению с довоенным временем картина сегодня, безусловно, хуже», - говорится в материале источника со ссылкой на неназванного экс-чиновника Израиля.

Издание отмечает, что подписанное соглашение не включает требований израильской стороны, включая инициативы о поддержке проиранских прокси-сил. Промежуточная сделка, заключенная Вашингтоном и Тегераном, согласно источнику, вызвала ярость в Израиле.

Напомним, что США и Иран подписали меморандум, содержащий 14 пунктов. Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий на Ближнем Востоке, а также отказ от вмешательства во внутренние дела и взаимное уважение суверенитета. Финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней.