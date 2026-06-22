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НовостиПроисшествия22 июня 2026 19:53

В Кушве Свердловской области введен режим ЧС после шквалистого ветра

Торнадо повредил инфраструктуру города Кушва
Сергей ГАПЧУК
В Кушве Свердловской области введен режим ЧС после шквалистого ветра Фото: Кадр из видео

В Кушве Свердловской области введен режим ЧС после шквалистого ветра Фото: Кадр из видео

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории города Кушвы в Свердловской области после шквалистого ветра. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

"На территории округа введен режим чрезвычайной ситуации" - говорится в сообщении.

Представители департамента отметили, что, предварительно, повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы. Идет ликвидация последствий шквалистого ветра, водоснабжение восстановлено. однако могут наблюдаться перебои, газоснабжение временно отключено.

Как писал сайт KP.RU, мэр Михаил Слепухин сообщил, что по территории региона прошел торнадо, который повредил инфраструктуру Кушвы. По его словам, 22 июня город столкнулся с серьезным испытанием. В результате сильного порывистого ветра произошли повреждения инфраструктуры. Из-за разгула стихии пострадали шесть человек.