WSJ: Трамп обсудит с оборонными компаниями США увеличение производства ракет Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп обсудит с представителями Пентагона и крупнейших оборонных компаний страны ускорение наращивания производства ракет. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Согласно источнику, встреча должна пройти в Белом доме в предстоящую среду, 24 июня. Трамп хочет обсудить увеличение производства в сфере американской оборонной промышленности для быстрого восполнения запасов вооружений США. Арсеналы Вашингтона значительно сократились в связи с проведением военных действий на Ближнем Востоке.

Участие во встрече должны принять замглавы Минобороны США Стивен Файнберг, а также представители RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman и других оборонных компаний.

Как заявляло издание Bloomberg, Трамп хочет обсудить с оборонными предприятиями США организацию производства ракет для Украины на европейских мощностях. Решение рассматривается в связи сокращением американских арсеналов из-за конфликта с Ираном.