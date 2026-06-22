Стилист перечислила самые популярные этим летом прически

Парикмахер заявила о тренде на кудрявые волосы этим летом Фото: Shutterstock.

Нынешнее лето - сезон смелых экспериментов и возвращения к естественности в женских прическах. Об этом aif.ru рассказала парикмахер-стилист Катерина Куксова.

Она отметила, что сложные и чрезмерно объемные укладки постепенно уходят в прошлое, они уступают место более легким и натуральным образам.

«Сумасшедшие локоны и огромные пучки — это уже прошлый век. В приоритете остается естественная красота: здоровые, ухоженные волосы, которые требуют минимальных усилий в укладке», — сказала она.

Эксперт заметила, что продолжает набирать популярность тренд на кудрявые волосы. Они делают образ мягче, женственнее и моложе.

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