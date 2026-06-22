Ту-160 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В нейтральной акватории Баренцева и Норвежского морей прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-160 в сопровождении экипажей МиГ-31. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Продолжительность полета составила около 16 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе», — отметили в ведомстве.

Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Уточняется, что поддержку с воздуха осуществляли экипажи истребителей МиГ-31, принадлежащих Воздушно-космическим силам России. А сам полет проходил исключительно над нейтральными водами в полном соответствии с международным правом. Немногим ранее стратегические ракетоносцы Ту-95 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, продолжительность полета составила более 7 часов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о возможностях новой ракеты «Сармат», подчеркнул, что она способна преодолевать любые системы противоракетной обороны.