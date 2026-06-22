Онколог рассказал о том, как МРТ влияет на здоровье

Онколог Черемушкин: МРТ можно делать после лечения от рака Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

МРТ можно делать в любое время в зависимости от показаний. Эта процедура является более безопасной по сравнению с компьютерной томографией, так как не оказывает лучевой нагрузки на организм. Об этом NEWS.ru сообщил врач-онколог Евгений Черемушкин.

Он уточнил, что если сравнивать КТ (это рентгеновские исследования) и МРТ, то, конечно, магнитно-резонансная томография более безвредна.

"Онкологические больные, которые прошли лечение, могут выполнять процедуру раз в два месяца. Группы контроля, скажем, с фоновой патологией и предопухолевыми заболеваниями смотрятся раз в полгода", — отметил специалист.

KP.RU отметил, что самостоятельное и чрезмерное увлечение МРТ без медпоказаний может быть опасным для здоровья. Противопоказанием к проведению томографии является наличие у человека металлического импланта, кардиостимулятора или тяжелая сердечная недостаточность. Также одним из ограничений может быть клаустрофобия.