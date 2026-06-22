В Чехии хотят судить жителя за символику СВО: что известно

В Чехии завели уголовное дело против водителя за букву Z на авто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Чехии очередной факт русофобии: возбудили уголовное дело на автомобилиста за наклейку с буквой Z. С 2022 года эта буква стала символом спецоперации России. Об этом информирует новостной портал Novinky со ссылкой на пресс-секретаря полиции Милушу Зайицову.

«Было начато уголовное делопроизводство в связи с подозрением в совершении преступления [по статье УК] "Отрицание, одобрение и оправдание геноцида"», — говорится в сообщении.

По ее словам, правоохранители активно работают над инцидентом. Установлено, что в прошлую пятницу, 19 июня, водитель передвигался на внедорожнике с символикой СВО по городу Шумперк на северо-востоке Чехии.

Генпрокуратура Чехии в конце февраля 2022 года предупреждала, что публичная поддержка действий РФ на Украине подпадает под уголовные статьи, напомнили местные СМИ.

В марте президент Чехии Петр Павел сообщил об окончательном отказе от энергоресурсов из России.