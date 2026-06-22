Суд в Новой Москве вынес приговор убившему собаку мужчине, вот как его наказали

Мужчину отправили в колонию за похищение и убийство собаки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Новой Москве приговорил к двум годам и двум месяцам лишения свободы мужчину, который похитил и убил собаку. 67-летний Сергей Пай будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Мужчину признали виновным в краже и жестоком обращении с животным, повлекшим его гибель, информирует пресс-служба московской прокуратуры на платформе «Макс».

Ранее прокуратура информировала, что мужчина украл собаку породы бордер-колли. В своём авто он вывез пса в безлюдное место и убил, используя нож и молоток.

Ранее сообщалось, как хозяин жестоко убил свою собаку в лесу Ленобласти за съеденную соседскую курицу. Обезглавленное тело питомца нашли соседи.

Тем временем в Белоруссии милиция задержала мужчину, повесившего собаку из-за кур и жалоб соседей.

Также резонансный случай жестокого обращения с животными недавно произошел в Нижнем Новгороде. Хозяева четыре года держали дворнягу привязанной к батарее, не кормили и постоянно избивали. А потом беднягу зверски зарезали и выбросили на помойку. Подробности здесь на KP.RU.