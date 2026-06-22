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НовостиЗдоровье22 июня 2026 21:56

Стало известно, можно ли загорать людям с большим количеством родинок

Онколог Пурцхванидзе призвала отказаться от загара людям со множеством родинок
Валентина БРЫКАЛИНА
Онколог Пурцхванидзе призвала отказаться от загара людям со множеством родинок

Онколог Пурцхванидзе призвала отказаться от загара людям со множеством родинок

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Людям с большим количеством родинок не стоит целенаправленно загорать на пляже или посещать солярий. Об этом NEWS.ru сообщила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

Она отметила, что опасность кроется не в самом пребывании на солнце, а в интенсивном ультрафиолетовом облучении.

"Однозначного запрета на пребывание на солнце для обладателей множества родинок не существует, однако стоит все же максимально ограничить инсоляцию", - сказала специалист.

По ее словам, лучшей стратегией будет вовсе отказаться от целенаправленного загара и посещения солярия. Если избежать солнца не получается, необходимо создать надежный защитный барьер, добавила она.

KP.RU рассказал, что народный метод - заклеивать родинки от солнца - не поможет защитится от развития онкологических заболеваний. Причина в том, что перерождение родинок происходит при поломке, при нарушении структуры ДНК. Эти процессы запускаются вовсе не из-за воздействия солнца на конкретную родинку, а при облучении всего организма.