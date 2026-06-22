Стало известно, можно ли загорать людям с большим количеством родинок

Онколог Пурцхванидзе призвала отказаться от загара людям со множеством родинок Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Людям с большим количеством родинок не стоит целенаправленно загорать на пляже или посещать солярий. Об этом NEWS.ru сообщила врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе.

Она отметила, что опасность кроется не в самом пребывании на солнце, а в интенсивном ультрафиолетовом облучении.

"Однозначного запрета на пребывание на солнце для обладателей множества родинок не существует, однако стоит все же максимально ограничить инсоляцию", - сказала специалист.

По ее словам, лучшей стратегией будет вовсе отказаться от целенаправленного загара и посещения солярия. Если избежать солнца не получается, необходимо создать надежный защитный барьер, добавила она.

KP.RU рассказал, что народный метод - заклеивать родинки от солнца - не поможет защитится от развития онкологических заболеваний. Причина в том, что перерождение родинок происходит при поломке, при нарушении структуры ДНК. Эти процессы запускаются вовсе не из-за воздействия солнца на конкретную родинку, а при облучении всего организма.