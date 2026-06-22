Раскрыто состояние Дмитрия Диброва после госпитализации Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущий Дмитрий Дибров находится в стабильном состоянии после госпитализации в медицинское учреждение. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на собственный источник.

- Состояние Диброва, который был госпитализирован после падения во время вечеринки в Москве, остаётся стабильным, состояние оценивается как средней тяжести, - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что у телеведущего диагностировано сотрясение головного мозга, что требует наблюдения врачей.

KP.RU Дмитрий Дибров получил травму во время отдыха в одном из развлекательных клубов Москвы. Предварительно, телеведущий упал с лестницы, в результате чего разбил голову. На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи. После оказания первой помощи его госпитализировали. Первоначально у Диброва был диагностирован перелом носа.