Россиянам рассказали, как организовать отпуск, чтобы действительно отдохнуть

Психолог посоветовал отказаться от гаджетов и множества планов на отдыхе Фото: Shutterstock.

Современному человеку действительно часто нужен не один отпуск, а два. Об этом в беседе с RuNews24.ru заявил политический психолог Артур Вафин.

По его словам, первый нужен, чтобы физически выйти из рабочего режима: перестать отвечать на сообщения, просыпаться по будильнику, держать в голове дедлайны и чужие ожидания. А второй, чтобы психологически поверить, что отдых уже начался и за него не нужно оправдываться, добавил он.

"Человек, когда приезжает в отпуск может оказаться в такой ситуации: его нервная система еще несколько дней находится на работе. Тело уже у моря, а психика все еще на совещании. Отсюда проблема: как только человек немного расслабился, появляется новая тревога – отпуск скоро закончится", - сказал он.

Специалист отметил, что вместо отдыха в этом случае человек начинает заранее проживать возвращение, продумывать решение накопившихся дел. Получается, что часть отпуска уходит на восстановление после работы, а часть – на тревогу перед возвращением к ней.

KP.RU сообщил, что усталость и эмоциональное выгорание не всегда проходят за несколько выходных дней. Для того, чтобы действительно восстановить силы и снизить уровень стресса, отпуск должен длиться дольше одной недели.