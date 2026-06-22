В России предложили дать приемным родителем новое право: подробности

В России могут дать приёмным родителям право на декрет Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы Нина Останина и Ярослав Нилов внесли в парламент законопроекты, закрепляющие за приемными родителями право на отпуск по уходу за ребенком. Тексты документов имеются в распоряжении ТАСС.

Все три инициативы касаются социальной защиты приемных родителей. Одна вносит поправки в Трудовой кодекс, уравнивая их в трудовых правах с родителями. Другая — корректирует Семейный кодекс, наделяя приемных родителей правами опекунов. Третья касается сотрудников МЧС, позволяя им оформлять декретный отпуск при приеме ребенка.

Останина пояснила, что идея законопроектов возникла после решения КС РФ по жалобе сотрудницы МЧС, принявшей с мужем двоих приемных детей.

В свою очередь Нилов назвал законопроекты «комплексным ответом на пробел в законе», который мешает приемным родителям.

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