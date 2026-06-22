Парламент Румынии не смог назначить новое правительство: вот в чём причина

Парламент Румынии не утверил состав нового правительства. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Парламент Румынии не утвердил назначение нового правительства. Список нового кабинета накануне представил парламенту кандидат в премьер-министры Александр Вештя.

«Всего насчитывается 466 депутатов и сенаторов, 284 присутствовали на заседании, 212 голосовали, 189 голосов было отдано "за" формирование правительства», - информировал сенатор Василий Блага, указав, что для утверждения нового правительства необходимо 233 голосов за.

Напомним, в мае румынский парламент вынес вотум недоверия правительству Илие Боложана (Национал-либеральная партия, НЛП). 281 депутат и сенатор выступили за отставку кабинета министров, против - 4.

До этого шесть министров и вице-премьер от Социал-демократической партии (СДП) Мариан Някшу подали в отставку из правительства Румынии.

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